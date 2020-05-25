$2,18 триллиона на спасение японской экономики

Власти Японии планируют выделить дополнительные $1,1 триллиона на спасение экономики, пострадавшей из-за коронавируса. Как сообщает Reuters, на меры стимулирования в общей сложности в стране будет потрачено $2,18 триллиона, или около 40% ВВП.

Это один из самых крупных пакетов помощи в мире, пишет СМИ, отмечая, что в США на борьбу с последствиями COVID-19 выделено $2,3 триллиона.

В Японии также принято решение выделить прямую помощь гражданам — пособие в 1000 йен (примерно $930).