В Иране снова растет число зараженных COVID-19
В Иране число заражений коронавирусом превысило 140 тысяч случаев, более 111 тысяч человек выздоровели, сообщил официальный представитель Минздрава ИРИ Киануш Джаханпур.
Джаханпур отметил, что за прошедшие сутки удалось выявить 2 080 новых заболевших, еще 56 человек погибли. Общее число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 141 591, погибших – 7564.
По его словам, выздоровели 111 176 человек.
Отметим, что накануне за минувшие сутки в Иране было выявлено 1 787 случаев заражения коронавирусной инфекцией.