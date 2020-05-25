Над столицей Венесуэлы взвились иранские флаги по горячим следам
«Форест», второй из 5 иранских нефтеналивных танкеров с бензином вчера, 26 мая, вошел в территориальные воды Венесуэлы, несмотря на угрозы США. По ряду параметров это событие стоит рассматривать как совершенно выдающееся.
Первый танкер, Fortune, напомню, прибыл в Венесуэлу 24 мая, а на подходе еще три - Clavel, Faxon, и Petunia, которые движутся к берегам латиноамериканской страны под прикрытием авиации и военных кораблей, отправленных на их сопровождение правительством Мадуро.
«Все иранские суда после вхождения в нашу исключительную экономическую зону будут сопровождаться кораблями и самолетами Вооруженных сил Венесуэлы, чтобы выразить иранскому народу большую благодарность за солидарность и сотрудничество в условиях трудностей, с которыми сталкивается мир из-за пандемии коронавируса», - прокомментировал происходящее министр обороны Венесуэлы В. Лопес в эфире государственного телевидения.
А в Каракасе, после благополучного прибытия, вопреки угрозам США, каравана, который руководство Тегерана отправило братскому венесуэльскому народу - взвились иранские флаги.
Теперь к сухим цифрам и фактам. В общей сложности эти танкеры должны доставить в Венесуэлу около 170 тысяч тонн бензина на сумму около 45,5 миллионов долларов США, за которое правительство Венесуэлы заплатит золотом (по информации некоторых источников, речь идет о почти девяти тоннах этого благородного металла).
Из-за экономического кризиса нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Венесуэле работают лишь на 10% от установленной мощности из-за поломок и проблем с техническим обслуживанием. Это вынуждает власти Венесуэлы импортировать около 200 тыс. барр./сутки бензина для удовлетворения внутреннего спроса. В марте 2020 г. сообщалось, что только 5% автозаправочных станций (АЗС) Венесуэлы были открыты.
Причем бензин там можно было получить только отстояв многочасовую очередь, и то – не всегда, что приводило к стычкам водителей с боливарианской гвардией, охраняющей АЗС. На помощь своему союзнику в Латинской Америке пришел Тегеран - в конце апреля 2020 года замминистра переработки и нефтехимии Венесуэлы Э. Рохас сообщил, что ранее Иран отправил в Пунто-Фихо несколько самолетов с оборудованием для нефтеперерабатывающих заводов Cardon и Amuay PdV, а также для комплекса в Парагуане.
А дальше – больше: Тегеран сформировал целый караван с топливом для Венесуэлы, пять судов с полутора миллионами тонн бензина. Танкеры были загружены с НПЗ в Персидском заливе неподалеку от Бандар-Аббаса, проследовали вокруг Аравийского полуострова и через Суэцкий канал в Средиземное море, вышли в Атлантику и взяли курс к берегам Венесуэлы.
Что, разумеется, вызвало крайне нервную реакцию в Вашингтоне, все же и Каракас, и Тегеран проходят по спискам врагов, находятся под санкциями, особенно во всем, что связано с нефтью и нефтепродуктами – а тут вот такая неожиданность и откровенный плевок в сторону звездно-полосатого флага и Белого дома.
Американцы предупредили, что ответные меры обязательно последуют. Власти Венесуэлы и Ирана расценили это как намек на возможность попытки перехвата судов и отреагировали гневными заявлениями. Президент Ирана Хасан Роухани намекнул, что у США будут «большие проблемы в Персидском заливе», если они попытаются «создать какие-либо трудности для движения наших танкеров как в Карибском море, так и где-либо еще».
Ну а правительство Николаса Мадуро не только подготовило отряды Боливарианской национальной гвардии для охраны иранского топлива, но и направило зенитные ракетные комплексы «БУК-М2Э» на остров Орчила у побережья Венесуэлы.
Орчила, конечно, место интересное - именно там по слухам находится одно из мест дислокации российских советников. Однако вопреки официальным заверениям Мадуро, ЗРК развернули также на Парагуане - как раз там находится один из основных трех нефтеперерабатывающих заводов.
Ну а для демонстрации серьезности своих намерений, венесуэльская армия провела 22 мая учения с применением ракетных систем залпового огня БМ-30 «Смерч», которые вели огонь по плавучей мишени, имитирующей танкер. Мишень, впрочем, не сильно пострадала, что привело к очередной волне шуток в адрес венесуэльского президента.
Но Вашингтон не стал применять грубую силу и, скорее всего, отреагирует на произошедшее введением дополнительных санкций против Ирана, Венесуэлы и… Китая. Да-да, Китая, поскольку во всей этой истории ясно прослеживается «рука Пекина».
Выяснилось, что именно китайские компании предоставляют те самые катализаторы, которые Иран привозит на венесуэльские заводы. А следовательно, то, что принято называть «энергетическим партнерством Тегерана и Каракаса», на самом деле является трехсторонней сделкой.
В мае начала появляться информация о том, что правительство Китая присоединилось к сделке между Ираном и государственной нефтяной компанией PDVSA, собственником которой является правительство Венесуэлы.
В частности, Китай предоставил специалистов и оборудование для проведения ремонтных работ на венесуэльских заводах. Для этого налажено регулярное воздушное сообщение между Тегераном, Парагуаной и китайским городом Чэнду.
Так что для Вашингтона задача противодействия иранским караванам в Венесуэлу осложняется тем, что параллельно приходится думать еще над одной проблемой – сдерживанием китайского проникновения в Латинскую Америку. А уж здесь требуется просто ювелирная работа.
Что же касается того, насколько этот шаг поможет Мадуро и задыхающейся в экономических проблемах Венесуэле – посмотрим. Говорят, решение Тегерана вызвало у него слезы благодарности. Что же до осчастливленных Ираном венесуэльцев – то, может, хоть на гвардейцев, охраняющих автозаправки, перестанут нападать от безысходности.