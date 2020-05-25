Икрам Нур, автор haqqin.az 15:40

«Форест», второй из 5 иранских нефтеналивных танкеров с бензином вчера, 26 мая, вошел в территориальные воды Венесуэлы, несмотря на угрозы США. По ряду параметров это событие стоит рассматривать как совершенно выдающееся. Первый танкер, Fortune, напомню, прибыл в Венесуэлу 24 мая, а на подходе еще три - Clavel, Faxon, и Petunia, которые движутся к берегам латиноамериканской страны под прикрытием авиации и военных кораблей, отправленных на их сопровождение правительством Мадуро.

«Все иранские суда после вхождения в нашу исключительную экономическую зону будут сопровождаться кораблями и самолетами Вооруженных сил Венесуэлы, чтобы выразить иранскому народу большую благодарность за солидарность и сотрудничество в условиях трудностей, с которыми сталкивается мир из-за пандемии коронавируса», - прокомментировал происходящее министр обороны Венесуэлы В. Лопес в эфире государственного телевидения. А в Каракасе, после благополучного прибытия, вопреки угрозам США, каравана, который руководство Тегерана отправило братскому венесуэльскому народу - взвились иранские флаги. Теперь к сухим цифрам и фактам. В общей сложности эти танкеры должны доставить в Венесуэлу около 170 тысяч тонн бензина на сумму около 45,5 миллионов долларов США, за которое правительство Венесуэлы заплатит золотом (по информации некоторых источников, речь идет о почти девяти тоннах этого благородного металла). Из-за экономического кризиса нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Венесуэле работают лишь на 10% от установленной мощности из-за поломок и проблем с техническим обслуживанием. Это вынуждает власти Венесуэлы импортировать около 200 тыс. барр./сутки бензина для удовлетворения внутреннего спроса. В марте 2020 г. сообщалось, что только 5% автозаправочных станций (АЗС) Венесуэлы были открыты. Причем бензин там можно было получить только отстояв многочасовую очередь, и то – не всегда, что приводило к стычкам водителей с боливарианской гвардией, охраняющей АЗС. На помощь своему союзнику в Латинской Америке пришел Тегеран - в конце апреля 2020 года замминистра переработки и нефтехимии Венесуэлы Э. Рохас сообщил, что ранее Иран отправил в Пунто-Фихо несколько самолетов с оборудованием для нефтеперерабатывающих заводов Cardon и Amuay PdV, а также для комплекса в Парагуане. А дальше – больше: Тегеран сформировал целый караван с топливом для Венесуэлы, пять судов с полутора миллионами тонн бензина. Танкеры были загружены с НПЗ в Персидском заливе неподалеку от Бандар-Аббаса, проследовали вокруг Аравийского полуострова и через Суэцкий канал в Средиземное море, вышли в Атлантику и взяли курс к берегам Венесуэлы.

Что, разумеется, вызвало крайне нервную реакцию в Вашингтоне, все же и Каракас, и Тегеран проходят по спискам врагов, находятся под санкциями, особенно во всем, что связано с нефтью и нефтепродуктами – а тут вот такая неожиданность и откровенный плевок в сторону звездно-полосатого флага и Белого дома. Американцы предупредили, что ответные меры обязательно последуют. Власти Венесуэлы и Ирана расценили это как намек на возможность попытки перехвата судов и отреагировали гневными заявлениями. Президент Ирана Хасан Роухани намекнул, что у США будут «большие проблемы в Персидском заливе», если они попытаются «создать какие-либо трудности для движения наших танкеров как в Карибском море, так и где-либо еще». Ну а правительство Николаса Мадуро не только подготовило отряды Боливарианской национальной гвардии для охраны иранского топлива, но и направило зенитные ракетные комплексы «БУК-М2Э» на остров Орчила у побережья Венесуэлы. Орчила, конечно, место интересное - именно там по слухам находится одно из мест дислокации российских советников. Однако вопреки официальным заверениям Мадуро, ЗРК развернули также на Парагуане - как раз там находится один из основных трех нефтеперерабатывающих заводов. Ну а для демонстрации серьезности своих намерений, венесуэльская армия провела 22 мая учения с применением ракетных систем залпового огня БМ-30 «Смерч», которые вели огонь по плавучей мишени, имитирующей танкер. Мишень, впрочем, не сильно пострадала, что привело к очередной волне шуток в адрес венесуэльского президента. Но Вашингтон не стал применять грубую силу и, скорее всего, отреагирует на произошедшее введением дополнительных санкций против Ирана, Венесуэлы и… Китая. Да-да, Китая, поскольку во всей этой истории ясно прослеживается «рука Пекина».