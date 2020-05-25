ФСБ нашла у подпольных оружейников новейшие автоматы Калашникова

В ходе масштабной операции по всей России ФСБ нашла и изъяла у подпольных оружейников почти 200 стволов, в том числе новейшие образцы автомата Калашникова. Об этом в четверг, 27 мая, сообщили в пресс-службе ФСБ, пишет «Лента.ру».

По данным силовиков, изъяты 10 пулеметов, 27 автоматов, среди экземпляров числятся Ак-12, АК-103 и другие модификации Калашникова. А также 55 снайперских винтовок, среди них — российский «Винторез». 55 винтовок и карабинов, включая американские M-16, 82 пистолета, а также три гранатомета: РПГ-7В и РПГ-26, и подствольный ГП-25.

Кроме того, изъято 20 килограмм взрывчатки, 35 гранат, более 16 тысяч патронов. Много образцов оружия Великой Отечественной войны. В ходе спецоперации были ликвидированы 13 подпольных мастерских по модернизации оружия, оснащенных специализированным оборудованием, которые действовали в девяти регионах страны.