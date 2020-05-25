Зеленский Ильхаму Алиеву: Такой жест помощи от Азербайджана особенно ценен

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за предоставленную Украине гуманитарную помощь. Об этом шла речь во время телефонного разговора лидеров двух стран, сообщает пресс-служба Офиса украинского президента.

"Такой дружеский жест помощи от азербайджанского народа особенно ценен в непростой период борьбы с пандемией COVID-19", - отметил Владимир Зеленский.

Главы двух стран также обсудили ход выполнения ряда масштабных проектов, которые реализуются в Украине при участии азербайджанских инвесторов.

Владимир Зеленский выразил убеждение, что с ожидаемым завершением карантина в Украине и Азербайджане будет восстановлена традиционно высокая динамика двустороннего политического диалога и торгово-экономического сотрудничества. Украинский лидер также предложил уделить больше внимания работе в ГУАМ.

В завершение Владимир Зеленский поздравил Ильхама Алиева с завершением священного для мусульман месяца Рамазана и передал наилучшие пожелания азербайджанскому народу по случаю 28 Мая - Дня Республики.