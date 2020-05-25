Полиция установила организаторов собачьих боев

Правоохранительные органы установили личности организаторов собачьих боев в Азербайджане. Об этом заявил начальник пресс-службы МВД Эхсан Захидов.

По словам Захидова, в настоящее время проводится разбирательство в связи с распространенными в соцсетях видеокадрами: "Продолжаются разбирательства для юридической оценки совершенного ими деяния и привлечения к ответственности".

Ранее в соцсетях были распространены кадры лиц, устраивающих запрещенные собачьи бои. Предположительно, организаторы платных собачьих боев находятся в Сумгаите.