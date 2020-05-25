Назван самый популярный смартфон в мире

В период с января по март Apple отгрузила порядка 19,5 миллиона единиц iPhone 11. Агентство заметило, что самый доступный на тот момент флагман компании оказался на первом месте с огромным отрывом от остальных. На второй позиции с показателем 6,8 миллиона штук оказался аппарат Samsung Galaxy A51, на третьем — устройство Xiaomi Redmi Note 8, которое разошлось тиражом 6,6 миллиона экземпляров.

iPhone 11 назван самым популярным смартфоном по итогам первого квартала 2020 года. Об этом сообщает издание 9to5mac со ссылкой на отчет агентства Omdia.

Специалисты Omdia напомнили, что в первом квартале 2019 года самым популярным смартфоном был предшественник iPhone 11— iPhone Xr. При этом пандемия коронавируса на данный момент не спровоцировала снижение продаж: поставки iPhone 11 превысили поставки Xr на 5,9 миллиона единиц. Omdia отметило, что смартфон Apple второй год подряд доминирует на глобальном рынке. Также представляющие бренд аппараты заняли пятое, шестое и восьмое места — iPhone Xr, 11 Pro Max и 11 Pro соответственно.

В отчете также отмечается успех корейской компании. В списке было представлено четыре смартфона Samsung, при этом в десятку вырвался премиальный аппарат Galaxy S20+ 5G, который разошелся тиражом 3,5 миллиона единиц. Аналитики подчеркнули, что флагман корейского производителя стал самым популярным гаджетом на рынке среди устройств с поддержкой работы в сетях пятого поколения.

В заключении говорится, что замедление темпов проникновения 5G во многих регионах мира неизбежно. Также Omdia предсказало снижение продаж смартфонов из-за пандемии коронавируса до конца 2020 года.