В Азербайджане выявлено 165 новых случаев заражения коронавирусом, 78 пациентов вылечились и были выписаны домой, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

В оперативном штабе также сообщают о смерти пациентов, 1949 и 1957 годов рождения.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 4 568 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 2 897 человек вылечились, 54 скончались, 1 617 продолжают лечение в больницах особого режима.

Состояние 49 из них тяжелое, 63 – средней тяжести, у остальных состояние стабильное.

За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 280 663 теста.