Трамп задумал закрыть соцсети
Президент США Дональд Трамп задумал закрыть социальные сети из-за манипуляций против сторонников консервативных взглядов. Соответствующий пост появился в Twitter.
Republicans feel that Social Media Platforms totally silence conservatives voices. We will strongly regulate, or close them down, before we can ever allow this to happen. We saw what they attempted to do, and failed, in 2016. We can’t let a more sophisticated version of that....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020
Трамп отметил, что члены Республиканской партии считают, что соцсети полностью заглушили голоса консерваторов.
«Мы будем жестко регулировать их деятельность или вообще закроем их, чтобы не допустить этого», — написал американский лидер.
Глава США добавил: после того что «они пытались сделать в 2016 году», нельзя допустить повторения. «Исправьтесь сейчас», — подытожил он, обращаясь к представителям соцсетей.
Ранее Трамп обвинил Twitter в «удушении свободы слова» после того, как под некоторыми его постами появились сообщения о фальсификации информации. Американский лидер также обвинил соцсеть во вмешательстве в президентские выборы.