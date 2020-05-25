США снова заговорили о санкциях против Турции

Администрация США продолжает рассматривать возможность введения санкций в рамках американского закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций") в отношении Турции за приобретение ею у России зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Палмер, отвечая на вопросы во время видеоконференции, организованной германским Фондом Маршалла в Вашингтоне.

"Что касается санкций в рамках CAATSA, то в администрации США продолжается целенаправленный процесс обсуждения. Я не могу анонсировать возможные результаты этого процесса", - отметил дипломат.