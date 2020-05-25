Google раздаст деньги сотрудникам

Компания Google раздаст по тысяче долларов сотрудникам, которые останутся работать удаленно до конца года в связи с пандемией коронавируса. Об этом сказано в сообщении генерального директора корпорации Сундара Пичаи, пишет "Лента.ру".

Он отметил, что выплаты должны пойти на покупку оборудования или мебели, которые помогут сотрудникам комфортно работать из дома. Компания Google одна из первых перевела работников на удаленный режим. Теперь офисы будут открываться постепенно. В июле загруженность в них должна достигнуть 10 процентов, а в сентябре – 30.

На первом этапе сотрудники начнут приходить в офис только раз в неделю. В помещениях будут соблюдаться строгие меры по технике безопасности, чтобы обеспечить принципы социального дистанцирования. Для тех, чье присутствие на рабочем месте не является строго обязательным, возвращение в офис будет проходить на добровольной основе до конца года.