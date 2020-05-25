Королева разрешила Борису Джонсону заниматься спортом во дворце

Королева Великобритании Елизавета II дала разрешение премьер-министру страны Борису Джонсону на занятия спортом на территории Букингемского дворца. Ее Величество обеспокоено здоровьем политика, пишет The Telegraph.

Елизавета II разрешала тренировки на территории дворцового комплекса и раньше. Теперь же Джонсон может пользоваться дворцовым теннисным кортом. Большим теннисом премьер-министр занимается много лет.

Напомним, о том, что премьер-министр Великобритании заразился коронавирусной инфекцией, стало известно 27 марта. Борис Джонсон был госпитализирован, трое суток провел в реанимации.