Беларусь в десятке лидеров по числу случаев COVID-19 на миллион человек

Беларусь вошла в десятку стран-лидеров по числу выявленных случаев COVID-19 на миллион человек. Об этом в среду, 27 мая, сообщает Tut.by.

По последним данным, в Беларуси выявили 38 956 зараженных коронавирусом. За прошедшие сутки впервые за последние три недели прирост новых случаев составил менее 900 (897). Число новых зараженных почти сравнялось с числом выздоровевших.

При этом Беларусь вошла в десятку лидеров по количеству инфицированных на миллион населения. Выше нее находятся Чили, Бельгия, Ирландия, США, Кувейт, Бахрейн, Сингапур, Испания и Катар. В рейтинге не учитывались карликовые государства вроде Ватикана или Сан-Марино.

По общему числу зараженных Беларусь занимает 22 место в мире. Минздрав объяснял рост выявленных случаев коронавируса большим количеством сделанных тестов.