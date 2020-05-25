В России обрушились продажи смартфонов

Продажи смартфонов в России упали в апреле текущего года на 45% в количественном эквиваленте относительно предыдущего месяца, подсчитала эксперт по рынку телекоммуникационных товаров GfK Анна Шебек.

В годовом сопоставлении продажи сократились на 24%, сообщает газета «Ведомости».

Что касается объемов в денежном эквиваленте, то падение составило 50% к марту 2020 года и 29% к апрелю 2019 года.

Напомним также, в конце апреля заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков предупреждал, что смартфон собирает бактериальную среду, в том числе инфекционную. По его словам, в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 гаджет становится настоящим рассадником инфекции.

«Постоянно находясь в руках человека, смартфон собирает бактериальную среду при этом он регулярно прикасается к лицу и ушам пользователя», — пояснил эксперт.