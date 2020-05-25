Житель Софии хранил дома более 350 кг кокаина

Более 350 килограмм кокаина конфисковано у жителя Софии, большую часть наркотика он хранил в собственной квартире, сообщает Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на столичную прокуратуру.

Первую партию кокаина весом 40 килограмм обнаружили в автомобиле 31-летнего мужчины. После обыска в его квартире сыщики нашли еще 320 килограмм.

Партия наркотика, расфасованная на 300 пакетов, была разделена на две части, одна хранилась в шкафу спальни, а другая на кухне.

По оценке болгарского МВД, стоимость партии на черном рынке составляет 81 миллион левов (около 41 миллиона евро). Для продажи внутри страны предназначались 35-40 килограмм наркотика, остальной груз предназначался для переправки в другие страны Европы и Азии.