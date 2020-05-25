Американский президент Дональд Трамп призвал Афганистан разбираться со своими проблемами без США. Об этом он написал в своем Twitter.

«Мы должны выступать как боевая сила в Афганистане, но мы действуем как полиция. Им пора самим разобраться и следить за происходящим», — подчеркнул он и призвал вернуть американских солдат домой.

29 февраля США и движение «Талибан» заключили мир в ходе церемонии в катарской Дохе. Документ должен привести к миру в Афганистане.

Переговоры о заключении мира велись с июля 2018 года. В сентябре 2019-го стороны почти достигли соглашения, однако подписание не состоялось из-за действий «Талибана» — организация взяла на себя ответственность за теракт, который привел к смерти американского военного. После этого Трамп назвал политический процесс мертвым, но переговоры продолжил вести представитель США по Афганистану.