За что Америка ополчилась на Китай? наша аналитика, часть вторая
Пандемия стала для Дональда Трампа поводом перейти в решительное наступление на Китай. И сделать это настолько жестко, что мир заговорил о новой «холодной войне» между одной сверхдержавой и вторым государством, претендующим на эту роль.
Президент США Дональд Трамп и другие высокопоставленные американские чиновники усилили критику Китая в связи с пандемией коронавируса, при этом президент открыто обвинил Пекин в «массовых убийствах по всему миру».
Твит Трампа с упоминанием о некоем «чокнутом в Китае» стал очередным примером ожесточенной риторики, исходящей из Белого дома, где Трамп превращает атаки на Пекин в центральный элемент его кампании по переизбранию в ноябре.
«Именно «некомпетентность Китая» и ничто другое стало причиной этих массовых убийств по всему миру», – написал американский президент.
Но не только в риторике дело, в конце концов, слово, оно слово и есть, мало ли что мир за годы пребывания в Белом доме Дональда Трампа наслушался. И до пандемии американо-китайские отношения, являющиеся темой номер один международной повестки, были достаточно напряженными. Но то, что происходит сейчас – это уже новый уровень конфликта между Вашингтоном и Пекином, который затрагивает все новые и новые сферы – от гуманитарных до экономических и технологических.
Проще всего было бы списать «наступление на Пекин», которое ведет американский президент на сугубо внутреннюю американскую политическую повестку: Трамп получил возможность списать любой негатив в свою сторону на пандемию. Мало того - теперь у него в руках есть неубиваемый козырь. Кто-то ведь виноват в том, что произошло, и этот кто-то должен за все заплатить. И уже понятно кто - Китай.
Тема ответственности Китая за произошедшее и кампания синофобии в Америке просто напрашивается стать центральной в избирательной кампании, и тут у Трампа позиции абсолютно железобетонные: «А я еще четыре года назад предупреждал, что Китай - это проблема. Это большая заноза в нашей заднице», - такая аргументация хозяина Белого дома просто неубиваема. И перехватить эту повестку у демократов вряд ли получится, равно как и развернуть общественное мнение и настроения. И тогда на этих эмоциях он просто ледоколом пройдет по позициям своих противников.
Примечательно, что такой антикитайский консенсус Трампу в США создать удалось. На сегодняшний день, согласно американским социологическим опросам:
- 77% американцев возлагают вину за пандемию на Китай;
- 71% считают, что американские компании должны свернуть свои производства в Китае;
- 69% поддерживают торговую войну Трампа с Китаем;
- 54% считают, что Китай должен заплатить репарации за коронавирус.
Но признать «марш на Пекин» сугубо внутренним делом Америки и лично Дональда нашего Трампа не получается. Поскольку за всей этой риторикой все заметнее маячит экономика и высокие технологии. То есть – речь идет о том, что за синофобией США и Запада стоят сугубо прагматические интересы части американских и европейских элит, стремящихся «погасить» своего конкурента еще на взлете.
Когда Китай стал «мировой фабрикой» - крупнейшие западные компании это вполне устраивало. И прибыль была повыше, и существовала надежда, что рынок «размоет» монолит власти Китайской компартии в стране, а появившееся «общество благосостояния» полностью отвернется от коммунистических идеалов.
Инициатива «Пояс и Путь», в случае реализации которой КНР получала шанс стать «международным купцом» во главе сети собственных торговых локаций по всему миру и связывающих их маршрутов, обеспеченных к тому же собственной инфраструктурой – американский и западный капитал конкретно встревожила.
А когда Пекин замахнулся на большее – сравняться с США и Европой в технологиях XXI века, когда соотношений сил между США и КНР в сфере технологий постепенно меняется в пользу КНР - тогда-то и состоялось решение «мочить Китай» всеми возможными способами, простите уж за вульгаризм, но лучшего термина не подобрать. В первую очередь – максимально затрудняя его доступ на мировые рынки.
Несколько дней назад Сенат США единогласно (!) высказался в пользу законопроекта, который затруднит некоторым китайским компаниям размещение акций на биржах в США. Согласно документу, иностранные компании, акции которых торгуются в США, обязаны будут сообщать, если долей в них владеют правительства тех или иных стран.
В прошлую среду премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что он собирается внести в парламент законопроект, защищающий от покупки иностранными инвесторами британские компании, важные с точки зрения национальной безопасности, но оказавшиеся в сложном финансовом положении. В таком случае эти компании будут выкупать само британское правительство. По словам Джонсона, должны быть введены меры, которые «гарантируют, что мы защищаем нашу технологическую базу».
Власти Германии в начале апреля ужесточили правила, защищающие немецкие компании от поглощения инвесторами из стран, не входящих в ЕС (читай - китайскими), позже сходные правила ввели и во Франции. Среди стран, которые в последнее время вводили те или иные меры для противодействия поглощения местного бизнеса китайскими, в первую очередь, компаниями, также Япония и Индия.
А на прошлой неделе Манфред Вебер, глава крупнейшей фракции в Европарламенте — от Европейской народной партии, прямо заявил о необходимости 12-месячного моратория на покупки европейских фирм китайскими компаниями.
Совпадение? Не думаю. Это больше похоже на спланированное наступление западной коалиции, решившей окончательно решить проблему Китая как конкурента. Остается нерешенным только один вопрос – и он принимает ключевой характер: как провести кампанию против Пекина таким образом, чтобы не обвалить собственную экономику? К тому же, противодействие Пекину потребует жертв и отступлений от привычных принципов (например, от принципа экономической открытости), что тоже может больно аукнуться.
Конфронтация с Китаем в экономике и политике потребует очень существенных сдвигов в американском стратегическом планировании, в приоритетах военных НИОКР, в программах подготовки американских военных, в проведении военных учений и во взаимодействии с союзниками. Требуется также создавать новые стимулы для развития высоких технологий в США и сокращать американскую зависимость от Китая в критически важных для страны областях (например, в производстве компьютерных микросхем), а также в том, что касается редкоземельных элементов.
Иными словами, требуется ряд масштабных и затратных шагов для перевода Америки на «военные рельсы», пусть эта война и будет «холодной». Пока этот процесс только начинается, а потому – при всей воинственной риторике Трамп в «марше на Пекин» не сможет пойти так далеко, как ему хотелось бы...