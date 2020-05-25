Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 19:29

Пандемия стала для Дональда Трампа поводом перейти в решительное наступление на Китай. И сделать это настолько жестко, что мир заговорил о новой «холодной войне» между одной сверхдержавой и вторым государством, претендующим на эту роль. Президент США Дональд Трамп и другие высокопоставленные американские чиновники усилили критику Китая в связи с пандемией коронавируса, при этом президент открыто обвинил Пекин в «массовых убийствах по всему миру».

Твит Трампа с упоминанием о некоем «чокнутом в Китае» стал очередным примером ожесточенной риторики, исходящей из Белого дома, где Трамп превращает атаки на Пекин в центральный элемент его кампании по переизбранию в ноябре. «Именно «некомпетентность Китая» и ничто другое стало причиной этих массовых убийств по всему миру», – написал американский президент. Но не только в риторике дело, в конце концов, слово, оно слово и есть, мало ли что мир за годы пребывания в Белом доме Дональда Трампа наслушался. И до пандемии американо-китайские отношения, являющиеся темой номер один международной повестки, были достаточно напряженными. Но то, что происходит сейчас – это уже новый уровень конфликта между Вашингтоном и Пекином, который затрагивает все новые и новые сферы – от гуманитарных до экономических и технологических. Проще всего было бы списать «наступление на Пекин», которое ведет американский президент на сугубо внутреннюю американскую политическую повестку: Трамп получил возможность списать любой негатив в свою сторону на пандемию. Мало того - теперь у него в руках есть неубиваемый козырь. Кто-то ведь виноват в том, что произошло, и этот кто-то должен за все заплатить. И уже понятно кто - Китай. Тема ответственности Китая за произошедшее и кампания синофобии в Америке просто напрашивается стать центральной в избирательной кампании, и тут у Трампа позиции абсолютно железобетонные: «А я еще четыре года назад предупреждал, что Китай - это проблема. Это большая заноза в нашей заднице», - такая аргументация хозяина Белого дома просто неубиваема. И перехватить эту повестку у демократов вряд ли получится, равно как и развернуть общественное мнение и настроения. И тогда на этих эмоциях он просто ледоколом пройдет по позициям своих противников.

Примечательно, что такой антикитайский консенсус Трампу в США создать удалось. На сегодняшний день, согласно американским социологическим опросам: - 77% американцев возлагают вину за пандемию на Китай; - 71% считают, что американские компании должны свернуть свои производства в Китае; - 69% поддерживают торговую войну Трампа с Китаем; - 54% считают, что Китай должен заплатить репарации за коронавирус. Но признать «марш на Пекин» сугубо внутренним делом Америки и лично Дональда нашего Трампа не получается. Поскольку за всей этой риторикой все заметнее маячит экономика и высокие технологии. То есть – речь идет о том, что за синофобией США и Запада стоят сугубо прагматические интересы части американских и европейских элит, стремящихся «погасить» своего конкурента еще на взлете. Когда Китай стал «мировой фабрикой» - крупнейшие западные компании это вполне устраивало. И прибыль была повыше, и существовала надежда, что рынок «размоет» монолит власти Китайской компартии в стране, а появившееся «общество благосостояния» полностью отвернется от коммунистических идеалов. Инициатива «Пояс и Путь», в случае реализации которой КНР получала шанс стать «международным купцом» во главе сети собственных торговых локаций по всему миру и связывающих их маршрутов, обеспеченных к тому же собственной инфраструктурой – американский и западный капитал конкретно встревожила. А когда Пекин замахнулся на большее – сравняться с США и Европой в технологиях XXI века, когда соотношений сил между США и КНР в сфере технологий постепенно меняется в пользу КНР - тогда-то и состоялось решение «мочить Китай» всеми возможными способами, простите уж за вульгаризм, но лучшего термина не подобрать. В первую очередь – максимально затрудняя его доступ на мировые рынки.

Несколько дней назад Сенат США единогласно (!) высказался в пользу законопроекта, который затруднит некоторым китайским компаниям размещение акций на биржах в США. Согласно документу, иностранные компании, акции которых торгуются в США, обязаны будут сообщать, если долей в них владеют правительства тех или иных стран. В прошлую среду премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что он собирается внести в парламент законопроект, защищающий от покупки иностранными инвесторами британские компании, важные с точки зрения национальной безопасности, но оказавшиеся в сложном финансовом положении. В таком случае эти компании будут выкупать само британское правительство. По словам Джонсона, должны быть введены меры, которые «гарантируют, что мы защищаем нашу технологическую базу». Власти Германии в начале апреля ужесточили правила, защищающие немецкие компании от поглощения инвесторами из стран, не входящих в ЕС (читай - китайскими), позже сходные правила ввели и во Франции. Среди стран, которые в последнее время вводили те или иные меры для противодействия поглощения местного бизнеса китайскими, в первую очередь, компаниями, также Япония и Индия. А на прошлой неделе Манфред Вебер, глава крупнейшей фракции в Европарламенте — от Европейской народной партии, прямо заявил о необходимости 12-месячного моратория на покупки европейских фирм китайскими компаниями.