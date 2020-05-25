Армянский тренер об азербайджанце: «Это уникальный футболист и воспитанный парень»
Российский тренер армянского происхождения Александр Григорян, ныне работающий в армянском клубе «Урарту», прокомментировал скандальную историю с футболистом московского «Спартака» Аязом Гулиевым – азербайджанцем с российским паспортом, который играл под его руководством в махачкалинском «Анжи».
В понедельник стало известно, что Гулиев покинул расположение основной команды на сборе в подмосковной Тарасовке и переведен в дубль «Спартака». СМИ сообщили, что 24-летний полузащитник нарушил дисциплину и неподобающе вел себя на общем собрании команды. В частности, писалось о том, что он вступил в конфликт и нагрубил главному тренеру московского клуба Доменико Тедеско. Теперь «Спартак» хочет расторгнуть контракт с Гулиевым. В этом сезоне он сыграл 15 матчей и не отметился результативными действиями.
«Инициатором приглашения Аяза в «Анжи» выступали я и Осман Кадиев (президент «Анжи» - Ред.), - вспоминает Григорян в разговоре с Eurosport.ru. - Я хорошо знал Гулиева по «Спартаку-2». Это абсолютно уникальный игрок, сочетающий в себе качества шестерки, восьмерки и десятки. То есть опорного, бокс-ту-бокс и того, что мы называем «атакующим полузащитником».
Если учесть, что он умеет играть на флангах, принять во внимание быстроту решений и индивидуальные действия в атаке (дриблинг, быстрые взаимодействия, удары по воротам с двух ног), то по набору качеств и потенциалу Аяз является топовым игроком.
Что ему мешает? Его характер. О его неумении управлять собой знают все. Но очевидно, что это не является каким-то криминалом. Тот же Валерий Карпин доказал, что процессом можно управлять. Грамотный вдумчивый тренер точно может.
У нас не так много талантливых игроков, чтобы все сводилось к характеру игрока. По желанию и самоотдаче к Гулиеву нет претензий. Вопрос в том, что работа с ним требует повышенного внимания и вдумчивости.
По своему воспитанию он чистый парень. Мне иногда ставили в укор, что я так говорю, вспоминали какие-то хамские примеры с его участием. Но это не отражает сущности Аяза. Уверен, он абсолютно воспитанный парень. А если хотите узнать, что такое Аяз Гулиев в своем потенциале, вспомните игру «Анжи» с «Зенитом» в Санкт-Петербурге, когда командой руководил Мирча Луческу. Тот матч закончился вничью 1:1, хотя «Анжи» должен был выигрывать минимум в три мяча. Вся команда сыграла великолепно, но обратите внимание на действия Гулиева в центре поля и скажите: есть среди российских центральных полузащитников игрок, который в состоянии выдавать такие матчи?».
Отметим, что Аяз Гулиев является воспитанником московского «Спартака». В основную команду он был привлечен в 2014 году. Затем играл за «Спартак-2», «Анжи» и «Ростов». В прошлом году «Спартак» вернул своего воспитанника.
К сожалению, это уже не первый неприятный инцидент с участием Аяза. В апреле прошлого года он стал инициатором конфликта с пешеходом на одной из улиц Москвы. Проезжая на своем автомобиле, Гулиев не остановился при появлении красного сигнала для водителей на светофоре. В числе пешеходов, переходивших улицу, был гражданин США Майкл Коу Джон Эли, который едва не попал под колеса. Пешеход проявил недовольство таким поведением водителя, за что был избит Гулиевым.
Затем футболист принес свои извинения, и американец написал заявление, что не имеет к нему претензий. Мировой суд Москвы лишил футболиста водительских прав на 4 месяца.
Тогда клуб фактически простил Аяза за его выходку. Но, судя по всему, на этот раз его ждут куда более суровые санкции.
Также добавим, что Гулиев играл за различные юношеские и молодежную сборные России. Он является вице-чемпионом Европы 2015 года в составе команды U-19. Аяз не раз получал приглашение от АФФА выступать за национальную команду Азербайджана.