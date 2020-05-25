Армянский тренер об азербайджанце: «Это уникальный футболист и воспитанный парень»

Отдел спорта 20:02

Российский тренер армянского происхождения Александр Григорян, ныне работающий в армянском клубе «Урарту», прокомментировал скандальную историю с футболистом московского «Спартака» Аязом Гулиевым – азербайджанцем с российским паспортом, который играл под его руководством в махачкалинском «Анжи».

В понедельник стало известно, что Гулиев покинул расположение основной команды на сборе в подмосковной Тарасовке и переведен в дубль «Спартака». СМИ сообщили, что 24-летний полузащитник нарушил дисциплину и неподобающе вел себя на общем собрании команды. В частности, писалось о том, что он вступил в конфликт и нагрубил главному тренеру московского клуба Доменико Тедеско. Теперь «Спартак» хочет расторгнуть контракт с Гулиевым. В этом сезоне он сыграл 15 матчей и не отметился результативными действиями. «Инициатором приглашения Аяза в «Анжи» выступали я и Осман Кадиев (президент «Анжи» - Ред.), - вспоминает Григорян в разговоре с Eurosport.ru. - Я хорошо знал Гулиева по «Спартаку-2». Это абсолютно уникальный игрок, сочетающий в себе качества шестерки, восьмерки и десятки. То есть опорного, бокс-ту-бокс и того, что мы называем «атакующим полузащитником». Если учесть, что он умеет играть на флангах, принять во внимание быстроту решений и индивидуальные действия в атаке (дриблинг, быстрые взаимодействия, удары по воротам с двух ног), то по набору качеств и потенциалу Аяз является топовым игроком. Что ему мешает? Его характер. О его неумении управлять собой знают все. Но очевидно, что это не является каким-то криминалом. Тот же Валерий Карпин доказал, что процессом можно управлять. Грамотный вдумчивый тренер точно может.

У нас не так много талантливых игроков, чтобы все сводилось к характеру игрока. По желанию и самоотдаче к Гулиеву нет претензий. Вопрос в том, что работа с ним требует повышенного внимания и вдумчивости. По своему воспитанию он чистый парень. Мне иногда ставили в укор, что я так говорю, вспоминали какие-то хамские примеры с его участием. Но это не отражает сущности Аяза. Уверен, он абсолютно воспитанный парень. А если хотите узнать, что такое Аяз Гулиев в своем потенциале, вспомните игру «Анжи» с «Зенитом» в Санкт-Петербурге, когда командой руководил Мирча Луческу. Тот матч закончился вничью 1:1, хотя «Анжи» должен был выигрывать минимум в три мяча. Вся команда сыграла великолепно, но обратите внимание на действия Гулиева в центре поля и скажите: есть среди российских центральных полузащитников игрок, который в состоянии выдавать такие матчи?».