США признали конец автономии Гонконга от Китая

Госсекретарь США Майк Помпео уведомил Конгресс, что Гонконг потерял автономный статус от Китая. Об этом сообщает Reuters.

США признали конец автономии города после намерения властей КНР принять закон о его госбезопасности. В частности, таким образом Пекином якобы нарушаются нормы совместной декларации Китая и Британии 1997 года, согласно которой Гонконгу после возвращения из аренды была обещана широкая автономия на 50 лет. Благодаря этому статусу у Гонконга установились особые отношения с США.

«Ни один разумный человек не может сегодня утверждать, что Гонконг сохраняет высокую степень автономии от Китая, учитывая реалии», — подчеркнул Помпео.