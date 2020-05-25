Азербайджанцы грозились покончить с собой в немецком суде

В суде немецкого города Швабах произошел инцидент с участием азербайджанской семьи, сообщает haqqin.az со ссылкой на Nordbayern.

Баварское издание пишет, что суд приговорил к двум годам и четырем месяцам тюрьмы 18-летнего азербайджанца, что вызвало крайне негативную реакцию его друга и родственников – отца, матери и сестры.

Парень был задержан за мошенничество. Учитывая то, что обвиняемый обмолвился о возможности уехать в Азербайджан, прокурор незамедлительно подал запрос на получение ордера на арест. Суд прошел в сентябре прошлого года. Молодого человека осудили без возможности условно-досрочного освобождения.

На данное решение была подана апелляция. Заседание апелляционного суда состоялось на прошлой неделе. К несчастью для парня и его семьи, вердикт не был изменен. Это взбесило родных осужденного и его друга. Они напали на полицейского, который должен был увести осужденного из зала суда. Было вызвано несколько патрулей, которые также безуспешно пытались успокоить родственников.

В какой-то момент члены семьи стали угрожать тем, что покончат жизнь самоубийством, если парня не отпустят. В итоге полиции и вызванной на подмогу бригаде скорой помощи удалось утихомирить протестующих. Семью доставили в районную больницу и поместили в отделение психиатрии.