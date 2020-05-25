Путин и саудовский принц договорились сотрудничать по нефти
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд условились в телефонном разговоре о дальнейшей тесной координации по рынку нефти по линии Минэнерго, сообщает пресс-служба Кремля.
"Условлено о дальнейшей тесной координации по этому вопросу по линии Министерства энергетики. Затронут ряд актуальных тем двустороннего сотрудничества в контексте итогов визита президента России в Эр-Рияд в октябре 2019 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Путин поздравил Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда с праздником Ураза-байрам.