Собянин продлил режим изоляции в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим изоляции в столице до 14 июня. Об этом он сообщил в своем блоге.

«Одновременно с решением возобновить работу многих городских организаций я подписал указ о продлении самоизоляции, пропускного режима и остальных ограничительных мер до 14 июня 2020 года», — отметил он.

По словам мэра столицы, переоформлять цифровые пропуска не нужно, срок их действия будет продлен автоматически.

Также с 1 июня будет усилен масочный и перчаточный режим. Выходя из дома, в том числе во время прогулок и занятий спортом, все жители города обязаны использовать респираторы, маски или другие средства защиты органов дыхания.