Грузия пригласила Захарову в скандальный центр Лугара
Грузинские власти приглашают представителя МИД РФ Марию Захарову посетить Исследовательский центр общественного здравоохранения Ричарда Лугара. Об этом заявил директор Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.
Он заявил в эфире Первого канала, что в 2018 году в лаборатории побывали эксперты из 18 стран, за исключением РФ. Между тем Тбилиси «много раз» приглашал российских специалистов.
«Пусть приедет Захарова, и я ей все покажу», — добавил Гамкрелидзе.
Накануне в МИД РФ заявили, что ждут от Тбилиси ответа на запрос о посещении лаборатории Лугара. Ведомство беспокоит «отсутствие информации» о деятельности центра.
Ранее Захарова заявила, что в лаборатории «ведутся работы по созданию и модифицированию различных возбудителей опасных заболеваний, в том числе в военных целях». Грузия назвала подобную версию «дезинформационной кампанией России против Запада».