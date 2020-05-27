ВОЗ не подтверждает гипотезу об иммунитете к коронавирусу

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не может подтвердить гипотезу о том, что человек, ранее перенесший один из видов коронавирусной инфекции, защищен от COVID-19 (вызываемого новым коронавирусом заболевания), но надеется на то, что иммунный ответ есть. Об этом заявил в среду на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Что касается перекрестной защиты, то разумеется, есть некоторая доказательная база о возможности иммунного реагирования в случае, если человек ранее перенес другой вид коронавирусного заболевания", - указал эксперт.

"Но пока данных недостаточно. Исследования продолжаются. Эта информация важна и дает нам надежду на то, что будет иммунная реакция, которая позволит обеспечить защиту от COVID-19 в долгосрочной перспективе. Это также будет полезно для создания вакцины", - подчеркнул М.Райан.