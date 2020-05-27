Меркель: Антироссийские санкции будут сохраняться

Антироссийские санкции Евросоюза будут оставаться в силе без прогресса в минском процессе урегулирования украинского конфликта, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

По ее словам, основанием для конструктивного диалога и мирного сосуществования является "понимание того, что в международном праве должно действовать не право сильного, а сила права".

Она отметила, что это включает Заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе и Европейская конвенция по правам человека Европы.