Чубайс: «Цены на нефть останутся низкими»

Глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс назвал технологический, экологический и эпидемиологический факторы, из-за которых цены на нефть останутся на низком уровне. Об этом он заявил в ходе онлайн-конференции «Иннопром», его слова приводит РБК.

По его мнению, двигатель внутреннего сгорания будет постепенно вытесняться электродвигателем. Повлияет на цены на нефть и глобальное потепление: Чубайс отметил, что представительство России постановило принять ряд мер для снижения темпов его развития на территории страны. Важна, по мнению бизнесмена, и угроза новой эпидемии коронавируса. Из-за этого люди станут меньше ездить на автомобилях и поездах, меньше летать на самолетах.

19 мая в интервью с журналом Forbes Чубайс сравнил цены на нефть с дохлой лошадью. По его мнению, даже самые оптимистичные прогнозы не предрекают стоимости топлива выше 40 долларов за баррель. Зависимость России от нефтяного рынка Чубайс посчитал стратегическим риском.