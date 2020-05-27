Экс-посол Минасян: «В Армении умирают люди, а Пашинян играет в репку»

Премьер-министр Никол Пашинян и бывший посол Армении в Ватикане Микаел Минасян обменялись статусами в Фейсбук, пишет Новости-Армения.

На своей странице в Facebook Пашинян поделился видеоматериалом о вопросе про контрабанду сигарет из Армении, который был ему задан 27 мая во время правительственного часа, и сделал следующую запись:

«Серж от Мишика, бабушка от Сержа, внук от бабушки, котенок от внука, мышь от котенка. Тянут-потянут, а Мишика не вытащили из грязи» (интерпретация сказки про репку – ред).

В ответ Микаел Минасян поделился статусом Пашиняна и добавил:

«Сколько ни вари, уши все равно остаются сырыми (часть армянской пословицы про невежду – ред)... И этот невежественный ненормальный утверждает, что он лидер? Гарант безопасности страны? Защитник страны от эпидемии? Вы это серьезно? Только сегодня скончались 12 человек. 12 погасших судеб. 12 осиротевших семей. А ответственный номер один играет в репку. Прискорбно. Очень», - написал Минасян.