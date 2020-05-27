Россия обвинила Маска в желании вывести ядерное оружие в космос

Идея основателя компании «Space X» Илона Маска бомбить Марс является прикрытием, чтобы вывести ядерное оружие в космос, пишет ТАСС со ссылкой на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

«Мы понимаем, что за этой демагогией скрывается одно: это прикрытие для выведения ядерного оружия в космос», — сказал Рогозин.

Глава Роскосмоса назвал идею бомбить Марс негуманной. Рогозин также подчеркнул, что Россия будет препятствовать этому.

Ранее Илон Маск предложил бомбардировать ядерными зарядами Марс, чтобы сделать его атмосферу более пригодной для жизни землян.