Фархад Мамедов, отдел информации 00:50

Жизнь в Польше работников из Азербайджана весьма далека от их «европейской мечты». Это удлиненный рабочий день, тяжелый неквалифицированный труд, низкая заработная плата и почти полное отсутствие институциональной защиты, пишет европейский портал OC Media. «После 12 часов работы я возвращаюсь домой, быстро ужинаю и скорее спать. И так изо дня в день. Это не жизнь...», - описывает Кямран (имя изменено – ред.) свое, рабочего-мигранта, существование в Польше. Кямран иммигрировал в Польшу из Азербайджана в 2018 году. Работает кладовщиком на заводе, который производит детали для автомобильной промышленности в юго-восточном городе Скочув, недалеко от границы с Чехией. Его рабочий график - 12 часов в день шесть раз в неделю.

«Этот завод представляет собой плавильный котел для людей восточноевропейских национальностей. Азербайджанцы, украинцы, грузины и армяне работают бок о бок. И всех местные работодатели воспринимают как дешевую и надежную рабочую силу», - говорится в статье. Кямран, бывший журналист, обитает в городе Скочув на основании краткосрочного вида на жительство. Свое нахождение в Польше он объясняет тем, что в Азербайджане не мог содержать свою семью - жену и двоих детей - на зарплату в 600 манатов ($350). «По крайней мере теперь я могу отправить немного денег в Баку, чтобы поддержать свою семью. Надеюсь, что скоро смогу привезти их сюда», - говорит Кямран. В статье утверждается, что подавляющее большинство азербайджанцев в Европе проживают в Германии, но в последнее время быстро растущая экономика Польши привлекает все больше мигрантов из Азербайджана. Официальные данные Министерства внутренних дел Польши свидетельствуют о семикратном увеличении числа граждан Азербайджана, проживающих в Польше. Для работы в Европе гражданам Азербайджана необходимо получить визу. Кямран рассказывает, что большую часть виз его соотечественникам устроили посредники, которым поручено найти дешевую рабочую силу. За это посредники берут €2000 с человека.

Многие трудовые мигранты жалуются, что им не предоставили работу, которую обещали до прибытия в Польшу. Большинство, независимо от специальности и образования, вынуждены работать на заводах с тяжелыми условиями труда, о которых их не предупреждали до приезда, утверждает Кямран. «Работа на некоторых предприятиях, как, например, на кожевенной фабрике, очень вредна для здоровья. Несколько грузин, работавших там, не выдержали губительного воздействия химических веществ и в конце концов сбежали оттуда», - рассказывает Кямран. Работники-мигранты вынуждены работать сверхурочно. Агентства по трудоустройству вступают в сговор с работодателями, чтобы обойти польское законодательство, обычно ограничивающее работу до 8 часов в день и 40 часов в неделю. За эту «услугу» они получают либо определенную плату за каждый сверхурочный час, отработанный рабочими-мигрантам, либо фиксированное вознаграждение. Согласно контракту, Кямран должен получать $660 в месяц и работать 8 часов в день. Но, как он поведал журналистам, трудится по 12 часов в день и получает за это неофициальные сверхурочные, которые составляют еще примерно $100 в месяц. Своей семье на родине рабочий из Азербайджана ежемесячно отправляет $550. Немногие из приезжих в Польше видят какой-нибудь толк во вступлении в профсоюз или организацию по защите мигрантов, которая могла бы помочь им бороться за повышение заработной платы и улучшение условий труда, говорит Агата Зурав из Европейской миграционной сети. Трудовые мигранты опасаются, что если станут требовать соблюдения своих законных прав, неизбежно начнутся правовые проблемы, поскольку разрешения на работу привязаны к конкретным работодателям. «Мигранты в Польше и не помышляют ни о каких правах. Все их мысли только о деньгах», - говорит Эльшан (имя изменено – haqqin.az.), посредник в Польше, который организует контракты для азербайджанских мигрантов. По его словам, в прошлом году около 100 мигрантов обратились к нему в поисках работы за границей. И Эльшан обеспечил их работой - на заводах и в строительных компаниях, где они будут получать урезанную зарплату. «Украинцы, узбеки, казахи, индийцы и азербайджанцы находят работу на птицефабриках и скотобойнях, где условия для местных жителей слишком тяжелые. Поляки там работать не хотят», - подчеркивает Эльшан. Азербайджанец Теймур в 2017 году со своей семьей переехал в Варшаву.