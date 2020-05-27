Трамп: “Президентские выборы в США будут сфальсифицированы”

Президент Соединенных Штатов Америки, который очень последовательно любит обвинять известные медиа в создании и публикации фейк-ньюз, сам попал под подозрение в создании и тиражировании фейков. Это по его адресу сделала социальная сеть Twitter.

Маркировка с предположением, что автор может распространять недостоверную информацию, уже размещена под его твитами.

Основанием для такого действия против Дональда Трампа послужили два его поста о возможной фальсификации выборов президента в ноябре нынешнего года.

Внимание лидера США привлекла возможность голосования американцев по почте. «Почтовые ящики будут вскрыты, бюллетени будут подделаны и даже незаконно распечатаны и подписаны», - так звучит заявление Трампа.