Трамп: “Президентские выборы в США будут сфальсифицированы”
Президент Соединенных Штатов Америки, который очень последовательно любит обвинять известные медиа в создании и публикации фейк-ньюз, сам попал под подозрение в создании и тиражировании фейков. Это по его адресу сделала социальная сеть Twitter.
Маркировка с предположением, что автор может распространять недостоверную информацию, уже размещена под его твитами.
Основанием для такого действия против Дональда Трампа послужили два его поста о возможной фальсификации выборов президента в ноябре нынешнего года.
Внимание лидера США привлекла возможность голосования американцев по почте. «Почтовые ящики будут вскрыты, бюллетени будут подделаны и даже незаконно распечатаны и подписаны», - так звучит заявление Трампа.
Он также добавил, что миллионы людей получат бюллетени, «независимо от того, кто они и как попали в штат».
Таким образом, по мнению Дональда Трампа, выборы в США буду сфальсифицированы. Под такими твитами появилась кнопка с надписью «Узнайте факты о голосовании по почте». Действующий президент в последнее время находится под огнем критики со стороны бывшего президента Барака Обамы, соперника по предвыборной гонке Джо Байдена. В ситуации пока еще не обузданной властями США пандемии, оценка действий нынешней администрации характеризуется отрицательными величинами.
Газета New York Times на днях опубликовала почти 100 тысяч имен американцев, ставших жертвами коронавируса, что косвенно прозвучало обвинением Дональду Трампу в его пренебрежении опасностью и жизнями людей. Сам же президент, заботясь о втором сроке для себя, продолжает задирать нос, требуя «открыть» экономику, а американцев призывает вернуться на рабочие места. Огромный шквал безработицы, поднятый коронавирусом, не ослабевает в Соединенных Штатах.
Вопреки заявлениям Трампа «сделать Америку великой», страна погружается все глубже в кризис. На нефтяном рынке уже обанкротились десятки американских нефтедобывающих компаний. Имидж президента, обещавшего миллионы новых рабочих мест, рост экономики и благосостояния блекнет с каждым днем. При этом коронавирус продолжает свою смертельную «жатву». Но бизнесмен с задатками шоумена, Дональд Трамп продолжает верить в свое величие и умение управлять огромной страной как эффективный менеджер. Пока что все его действия говорят об обратном.
Американцы поверили ему в первый раз 4 года назад. Но, на наш взгляд, ему будет сложно войти в одну и ту же воду второй раз.