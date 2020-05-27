Так же, как люди на Земле делят территории, так и в дикой природе происходит то же самое. Точнее, наоборот, - скорее, люди берут пример с животных. В одном из районов Латвии недавно заметили резкий прирост популяции волков, чего раньше не было. Появились тут и медведи.

До недавнего времени косолапые для Латвии были большой редкостью: если уж и забредали сюда эти хозяева леса, то из соседней Эстонии. Однако овцеводы и охотники уже получили тревожные сигналы о том, что волков расплодилось заметно больше, а медведи стали частыми гостями лесов в окрестностях небольшого населенного пункта на севере Латвии - Наукшени, неподалеку от границы с Эстонией.

Охотник Каспар Клявиньш разводит овец, мясо которых все больше пользуется спросом у латвийцев. В интервью местному - Видземскому телевидению он показал свои угодья и рассказал, что раньше встретить в этих краях волка было событием.

Однако в последнее время они расплодились так, что серого хищника можно часто увидеть в окрестностях. Стали они нападать и на домашних животных. Однажды и здесь была задрана овца.

Потому в отдельных участках местных лесов местные власти установили видеокамеры. Одна из них зафиксировала существование настоящей волчьей тропы и неоднократное появление на ней хищника, переходящего вброд неглубокую речку.

Уже пару лет назад, охотник К.Клявиньш проезжал по одной из сельских дорог и внезапно увидел стаю волков в пять особей, которые безбоязненно перебегали большое поле у леса. Ему удалось снять «дефиле» семейной стаи с волчатами через открытое пространство.

Появление медведей здесь тоже стало почти обычным событием. И тоже есть видео вышедшего из леса косолапого хищника. Кое-кто посчитал, что появление медведя на открытом пространстве свидетельствовало о дележе территории двумя видами хищников.

Однако ведущий из лесохозяйственного института «Силава» Янис Озолиньш считает, что это не так:

«Это звери разных видов. Медведь существо всеядное, предпочитающий ягоды. А волков интересуют косули, олени, дикие кабаны. Такая добыча в лапы медведю попадает крайне редко. Потому медведям и волкам нет резона делить территорию».

Вообще, говорит он, в последнее время не только волки, но и другие звери осмелели. Лесоводы и охотники часто перемещаются на автомобилях по малонаселенной людьми территории, рассказывает Я.Озолиньш, и они замечают, что животные не обращают внимания на них, пока машина не останавливается или пока охотник не начинает стрелять. До того момента звери не видят опасности.

Заметим, что это просто какое-то африканское сафари. Чем не идея для нового вида туризма в дикой природе?!..

В Латвии популяция волков в целом поддерживается примерно на одном уровне, так как регулируется разрешенными сезонными отстрелами. Тем не менее серых хищников стало больше, чем было еще лет 15-20 назад. Правда, случаев нападения на людей не было. Территория для обитания людей и среда для хищников все же, как и многие тысячелетия назад, четко разделены.