«Сегодня и после 2020 года Европейская комиссия как никогда должна предпринять решительные действия в отношении стран «Восточного партнерства», потому что под угрозой находится геополитическое будущее региона, как и стабильность ЕС», – заявили польские депутаты Европарламента Радослав Сикорски и Михаел Галер.

Европарламент предпринял обсуждение рекомендаций для июньского саммита ЕС c главами стран и правительств Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. Одной из рекомендаций стала инициатива польских евродепутатов об отмене роуминговых оплат за пользование сотовыми телефонами в странах «Восточного партнерства», а также между ЕС и этими странами.

Комиссия по международным делам ЕП также считает, что саммит «Восточного партнерства», который пройдет в следующем месяце, должен принять ясную долгосрочную стратегию вовлечения и развития сотрудничества между ЕС и его восточными соседями.

Европарламентарии настаивают, чтобы правительства стран ЕС приготовили четкий и амбициозный план сотрудничества, который обеспечит конкретную помощь Украине, Молдове, Армении, Азербайджану и Беларуси. ЕС, по их мнению, должен демонстрировать большую вовлеченность и больше предлагать странам, которые проводят реформы в направлении европейских стандартов.

В то же время евродепутаты отмечают, что усиление финансовой поддержки должно быть связано с критериями относительно реформ. Наиболее амбициозные страны, которые подписали соглашение об ассоциации и реализуют углубленное и комплексное соглашение о свободной торговле — Грузия и Украина – должны знать, что очередные успехи и реализуемые реформы открывают перед ними новые перспективы, новые секторы сотрудничества», подчеркнула депутат от партии «Право и Справедливость» Анна Фотыга.

«Мы понимаем, что некоторые страны «Восточного партнерства» выбрали другие цели. Цель же политики ЕС остается неизменной: углублять наши отношения в рамках международного права и базовых ценностей, а также укреплять стабильность и процветание во всем регионе», – высказал свой взгляд на развитие организации Радослав Сикорски.

На июньском саммите «Восточного партнерства» состоится обзор результатов, достигнутых со времени предыдущего саммита, который прошел в 2017 году. Кроме того, лидеры ВП должны утвердить долгосрочные политические цели, определить направление дальнейшего укрепления сотрудничества, а также утвердить мандат на проведение подготовительных работ над следующей серией целей на период после 2020 года.

Комментируя haqqin.az предложенные Евросоюзом для стран инициативы, директор Центра технологий информационных систем «Мультимедиа» Осман Гюндуз, в частности, отметил как положительную вероятную отмену платы за роуминг.

«Намерение, несомненно, хорошее, но дело в том, что плату отменяет только одна сторона - в лице европейских операторов, а готовы ли к этому наши мобильные операторы? Я очень сомневаюсь, что они захотят лишиться своих доходов. А вот азербайджанские граждане только выиграли бы от этого. Известно, что все, кто приезжает в зарубежную страну, первым делом идут покупать симки местных операторов. В случае же, если произойдет отмена роуминга, граждане Азербайджана будут пользоваться своими обычными номерами. Это очень удобно. Думаю, нашим соответствующим органам следует по этому вопросу договориться с европейскими структурами. Может, конечно, новая инициатива Евросоюза подвигнет наших операторов к пересмотру собственных тарифов. Но инициатива очень полезная и в интересах наших граждан», - уверен Гюндуз.

Между тем Беларусь и ЕС уже начали подготовку проекта регионального соглашения по отмене мобильного роуминга в рамках «Восточного партнерства». Как сообщил заместитель министра связи и информатизации Беларуси Сергей Нестерович, документ предполагает поэтапное снижение тарифов на услуги международного роуминга на протяжении пяти лет.

«Эта работа проводится в соответствии с согласованной в рамках «Восточного партнерства» дорожной картой по роумингу с учетом исследования ценообразования услуг роуминга», – отметил замминистра, добавив, что договор об отмене роуминга между ЕС странами «Восточного партнерства» может быть подписан в декабре 2020 г. и вступить в силу с января 2022 г.

Как предполагается, «Восточное партнерство» станет одной из основных тем, над которыми Германия будет работать во время председательства в Совете ЕС во втором полугодии 2020 года. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, выступая на совещании председателей немецких диппредставительств, которое проходило на этот раз в формате видеоконференции. «Поддержка стабильности в соседних с ЕС регионах является центральной целью нашего председательства. Поэтому мы будем особо поддерживать страны Западных Балкан и «Восточного партнерства», а также наш соседний континент Африку в преодолении пандемии», - заявил Маас.