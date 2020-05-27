США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска

Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли. Об этом сообщил ведущий трансляции, которая доступна на сайте НАСА.

Старт должен был состояться 27 мая в 23:33, однако за 17 минут до пуска его отложили. Причиной такого решения стали неподходящие погодные условия. Ранее сообщалось, что шансы на благоприятные погодные условия для запуска пилотируемого корабля составляют 50 процентов из-за дождя и кучевых облаков.

Это должен был стать первый пилотируемый пуск НАСА после завершения программы Space Shuttle в 2011 году. Следующая попытка отправить Crew Dragon с астронавтами Дугласом Херли и Робертом Бенкеном состоится 30 мая в 03:22 по времени Восточного побережья США.