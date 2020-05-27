Евгений Бай, спецкорр. haqqin.az, Вашингтон 01:39

По мере того, как американцы переключают свое внимание с ужаса пандемии коронавируса, которая, похоже, пошла на спад, к предстоящим ноябрьским выборам, настроение в Белом доме становится все более мрачным. За пять месяцев до 3 ноября позиции Дональда Трампа слабеют день ото дня. Кандидат в президенты от демократов Джо Байден ведет с преимуществом в 8 процентов в национальном масштабе. Но не это больше всего беспокоит стратегов Белого дома. Главная плохая новость заключается в том, что по опросам общественного мнения Трамп проигрывает Байдену в пяти из ключевых штатов, которые называют здесь колеблющимися. Это Пенсильвания, Мичиган, Висконсин, Флорида и Аризона. В шестом такого рода штате - Северной Каролине он идет с Байденом ноздря в ноздрю.

В большинстве этих штатов Трамп победил, хотя и с незначительным перевесом Хиллари Клинтон в 2016 году. Однако теперь он теряет поддержку среди двух основных групп поддержки - белых граждан из числа так называемых «синих воротничков», то есть рабочих промышленных предприятий, и избирателей старше 65 лет. Начнем с последних. Трамп победил Клинтон в этой возрастной группе с преимуществом в 7 процентов - 52 против 45. Однако по последним данным опроса, проведенного NBC/WALL STREET JOURNAL, сейчас за Байдена готовы проголосовать 52 процента американских пенсионеров, а за Трампа - 43. А поскольку именно эта группа населения голосует значительно более активно, чем остальные, то при плотных выборах именно она может стать гирькой, которая перетянет весы демократа Байдена. Недовольство пожилых американцев связано прежде всего с хаотичной, непродуманной политикой Трампа в период пандемии. Эти люди считают, что сначала надо было полностью победить коронавирус, а уж потом возвращаться на рабочие места, что противоречит призывам Трампа к властям штатов, как можно быстрее прекратить карантин и самоизоляцию. Что же касается «синих воротничков», то здесь наибольший провал для Трампа отмечается среди женщин. В 2016 году он получил от них поддержку с преимуществом в 27 процентов над Хиллари, которую женская половина Америки недолюбливала, считая ее лицемерной и надменной. Но сейчас американские труженицы отдают предпочтение Байдену, который, на их взгляд, уделяет гораздо больше внимания, чем Трамп проблемам здравоохранения. И в этой возрастной категории поддержки работяг-мужчин Трампу недостаточно, ему нужно, чтобы за него проголосовали также их жены и дочери.

В отношении ряда других групп населения Байден не слишком беспокоится. Молодые американцы с высшим образованием с самого начала враждебно относились к Трампу и теперь довольно единодушно готовы поддержать Байдена. Получая ежедневно неприятные для себя данные опросов, Трамп все чаще начал срываться. Он, например, в нескольких своих твиттах набросился на любимую республиканцами телекомпанию Fox, которая, кстати, и опубликовала данные о том, что Байден получает 48 процентов голосов, а он всего - 40. «Fox должен уволить лживого полстера!» - написал Трамп, чем вызвал недоумение даже среди своих горячих сторонников. На помощь Трампу спешат бывшие топ-менеджеры его успешных выборов 2016 года - Дэвид Босси и Кори Левандовски. Они убедили президента срочно вызвать на ковер руководителей его нынешней политической кампании из Флориды и Аризоны, где для него ситуация складывается хуже всего. В Аризоне одновременно с падением рейтинга самого Трампа крайне неуверенно чувствует себя сенатор от этого штата Марта МакСэлли, которая в случае своего поражения повышает шансы демократов на завоевания сената. Та же угроза нависла и над Келли Леффлер, сенатором другого «красного» - республиканского штата - Джорджия. А в двух этих штатах, оплотах южного консерватизма демократы не побеждали в течение десятилетий, но сейчас республиканцам победу никто не гарантирует. Означает ли все вышесказанное, что победа Байдена неизбежна? Разумеется, нет. 77-летний кандидат также часто совершает ошибки. Например, недавно он совершил непростительную глупость, сказав, что «афроамериканцы, которые поддерживают Трампа, не являются настоящими черными». Это он заявил в интервью темнокожему ведущему одной из маленьких радиостанций, который скромно именует себя «Шарлемен. Бог». Не ясно было, зачем Байден вообще пошел на это интервью, а уж его столь неполиткорректное заявление вообще произвело ошеломительный эффект на афроамериканцев, которые в своем подавляющем большинстве готовы проголосовать за кандидата-демократа.