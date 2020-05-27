США и Британия: Китай должен соблюдать обязательства по Гонконгу

США и Британия считают, что Китай должен соблюдать обязательства по бывшей британской колонии Гонконг. Такое заявление сделал Госдеп США после телефонной беседы госсекретаря Майка Помпео и главы МИД Великобритании Доминика Рааба.

Во время разговора дипломаты обсудили попытки властей КНР «навязать» Гонконгу законодательство по нацбезопасности и согласились с необходимостью призвать другие страны «дать ответ на постоянное размывание Пекином автономии Гонконга», говорится в сообщении.

Ранее Помпео заявил Конгрессу США, что Гонконг больше не располагает автономией, предусмотренной в 1997 году при передаче территории от Британии властям КНР. Такое заключение Госдепа может привести к изменению политики США в отношении Гонконга. Кроме того, американские власти могут ввести санкции против китайских властей за действия в отношении автономии.