В Азербайджане нет коронавируса!.. ночные размышления
Отношение нашего общества, причем всех без исключения слоев, вне зависимости от социокультурного уровня, к коронавирусной инфекции поражает своим парадоксальным легкомыслием. Наблюдая за ветреной и беспечной жизнью столицы, кишащими радостными людьми улицами и унылыми новостройками, наступает некое иллюзорное восприятие постпандемийного периода времени.
Жители азербайджанской столицы отменили коронавирус и создали для самих себя какую-то странную гипертрофированную виртуальную реальность, объединившись в тайном заговоре против «выдуманной болезни». Поразительно, но в азербайджанской столице уже никто не верит в существование мифической уханьской болезни. Абсолютное большинство населения Баку пренебрегает всей профилактикой защиты от болезни. Ее нет! Чем только не объявляли коронавирус в Азербайджане?! И выдуманной масонами и империалистами напастью, и желанием медицинских ведомств списать какие-то мнимые финансовые средства, словом всем чем угодно, но только не заразной болезнью.
Излюбленный вопрос, который поджидает тебя на каждом переулке: «А кто из ваших знакомых подхватил этот вирус?!» «А знаете ли вы кого-то лично, кто сейчас лечится от коронавируса?» При этом ни один из аргументов не работает. Показываешь официальную статистику распространения заболевания. Не верят! Предлагаешь съездить в одну из клиник и посмотреть на инфицированных. Не хотят! Наконец, обращаешь внимание на катастрофичность ситуации, сложившуюся в странах, в которых как власти, так и общественность изначально безрассудно отнеслись к зарождающейся опасности. Не воспринимают! Чертовщина, категорическое отрицание проблемы. Вируса нет, потому что его нет. Это политика, - говорят одни. Да-да, это столкновение цивилизаций, мировых экономик, борьба против Китая и тайный замысел Запада похоронить Россию, - вторят им другие, словом, все что угодно, но только не угрожающая жизни людей пандемия. На любой аргумент у каждого второго припрятан заранее подготовленный бестолковый ответ. Находятся даже такие, кто уверяет, что Минздрав предлагает деньги родственникам всех умерших, дабы оформить после смерти покойника безнадежно больным от коронавируса.
- Кто из Минздрава и кому предлагает такое? – спрашиваю у обывателя без маски, брызжущего слюной оптимиста.
- Сосед. Живет на втором этаже. Вчера сказал.
- Точно сосед? Поехали к соседу! – упираюсь до последнего.
- Нет, не сосед.
- А кто? – не отступаю и бьюсь до последнего.
- Комендант.
- Поехали к коменданту! – настаиваю до последнего.
- Ну, не знаю…
Все будние дни проходят в таких бессмысленных и дотошных диалогах. Но все визави сбрасывают маски и быстро теряются в толпах прохожих.
Подавляющее большинство людей избавилось от медицинских масок, почему-то натянули их либо на подбородки, либо на лбы. А социальную дистанцию воспринимают в качестве глупой неумелой и неуместной шутки. И только самые сознательные и околонаучные, да и то после горячих споров, в которых не рождается истина, все же соглашаются с неопровержимой данностью и научными выводами, но напасть какая! - не хотят мириться с очевидной реальностью. Что это, неужели пагубный массовый психоз? Как объяснить эту социальную аномалию?
А тем временем статистика распространения вируса стремительно растет. В последние десять дней пугающая статистика предупреждает о расширении ареола распространения инфекции. Каждый день свыше 100 новых инфицированных! Однако, не статистика, не предупреждения ведущих специалистов молекулярной биологии, не исследования ученых с мировым именем, не пугающие масштабы распространения эпидемии в соседних России, Турции, Иране, не способны переубедить миллионы, которые не хотят верить в опасность нового вируса.
Произошел общественный психологический надлом. И обнаружить причину возникновения столь странного и опасного с точки зрения здоровья нации общественно-психологического явления должно системное социологическое исследование. Речь идет об особом состоянии жизни людей, многих социальных групп и с трудом поддающейся вербальной артикуляции форме социально значимого переживания людей. Коронарежим поломал стереотипный жизненный уклад миллионов, обусловив крушение многих экономик. И люди стали бросать вызов невидимой напасти, люди начали мстить болезни, не осознавая, что мстят, в первую очередь самим себе. Это необычная экстенсиональная и экзистенциональная ответная реакция на внешнее воздействие порядка их жизни.
Запуганным и запутанным людям нужна какая-то психологическая подушка безопасности, вера в возвращение к прошлой жизни, поиск путей выхода из проклятого круга. И целые общественные сословия нашли выход в слепом отрицании проблемы, который выражается в общественном протесте против коронавируса.
Таким образом, мы подходим к невидимой и довольно опасной черте, за которой следует риск галопирующей динамики роста. Речь идет о повторении испано-итальянского сценария, бушующей эпидемии на фоне выраженного игнорирования опасности. Вот этот сценарий за последние недели включился в Бразилии, Индии, Перу, России, Пакистане и в ряде других государств, население которых в достаточной мере не оценило всю опасность страшного вируса.
На социальную ответственность надеется не приходится, ибо абсолютная часть общества не допускает самой мысли разрастания эпидемии. Надежда лишь на власть, которая к сожалению, в силу совокупности причин все еще ограничила себя в своей возможности силового давления. Как показывает попустительское отношение общества, все предпринятые ранее меры – предупреждения, санкции, штрафы и даже угрозы административных арестов за нарушения коронарежима, не возымели должного действия на немыслимую общественную реакцию.
Что дальше? Что нас ждет? Полнейшая всеобщая безответственность обещает нелицеприятную бразильскую действительность, когда счет инфицированных пойдет на тысячи, если не десятки тысяч, что может привести к глубочайшему кризису системы национального здравоохранения. Не хватит коек в переполненных инфицированными пациентами больницах. А что будет с пациентами, страдающими другими болезнями? Ведь остальные болезни пока никто не отменял!
С другой стороны, властям будет крайне сложно прибегнуть и к принудительным мерам. Сложно представить себе, чтобы правительство вновь решилось запереть миллионы в своих квартирах. Благо все еще провинция отрезана от столицы. Паралич экономики может вызвать другие не менее опасные социальные проблемы по-страшнее пандемии. Единственный выход из этой сложной, почти тупиковой ситуации в разработке новой просветительской концепции. Люди должны понять истинный масштаб опасности. Любой ценой! Люди обязаны поверить в опасность пандемии. И чем раньше, тем лучше. Правительство должно вовлечь в просветительский дискурс внушения все ресурсы, средства информации, механизмы пропаганды. Люди должны осознать какая опасность поджидает их на порогах собственных квартир. Иначе, завтра можем не успеть… Иначе наше отношение к эпидемии будущие поколения сравнят с горьким признанием администратора гостиницы "Ленинград" Людмилы Николаевной, которая пыталась убедить американцев в том, что в СССР не существует секса!..