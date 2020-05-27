Эйнулла Фатуллаев 03:57

Отношение нашего общества, причем всех без исключения слоев, вне зависимости от социокультурного уровня, к коронавирусной инфекции поражает своим парадоксальным легкомыслием. Наблюдая за ветреной и беспечной жизнью столицы, кишащими радостными людьми улицами и унылыми новостройками, наступает некое иллюзорное восприятие постпандемийного периода времени. Жители азербайджанской столицы отменили коронавирус и создали для самих себя какую-то странную гипертрофированную виртуальную реальность, объединившись в тайном заговоре против «выдуманной болезни». Поразительно, но в азербайджанской столице уже никто не верит в существование мифической уханьской болезни. Абсолютное большинство населения Баку пренебрегает всей профилактикой защиты от болезни. Ее нет! Чем только не объявляли коронавирус в Азербайджане?! И выдуманной масонами и империалистами напастью, и желанием медицинских ведомств списать какие-то мнимые финансовые средства, словом всем чем угодно, но только не заразной болезнью.

Излюбленный вопрос, который поджидает тебя на каждом переулке: «А кто из ваших знакомых подхватил этот вирус?!» «А знаете ли вы кого-то лично, кто сейчас лечится от коронавируса?» При этом ни один из аргументов не работает. Показываешь официальную статистику распространения заболевания. Не верят! Предлагаешь съездить в одну из клиник и посмотреть на инфицированных. Не хотят! Наконец, обращаешь внимание на катастрофичность ситуации, сложившуюся в странах, в которых как власти, так и общественность изначально безрассудно отнеслись к зарождающейся опасности. Не воспринимают! Чертовщина, категорическое отрицание проблемы. Вируса нет, потому что его нет. Это политика, - говорят одни. Да-да, это столкновение цивилизаций, мировых экономик, борьба против Китая и тайный замысел Запада похоронить Россию, - вторят им другие, словом, все что угодно, но только не угрожающая жизни людей пандемия. На любой аргумент у каждого второго припрятан заранее подготовленный бестолковый ответ. Находятся даже такие, кто уверяет, что Минздрав предлагает деньги родственникам всех умерших, дабы оформить после смерти покойника безнадежно больным от коронавируса. - Кто из Минздрава и кому предлагает такое? – спрашиваю у обывателя без маски, брызжущего слюной оптимиста. - Сосед. Живет на втором этаже. Вчера сказал. - Точно сосед? Поехали к соседу! – упираюсь до последнего. - Нет, не сосед. - А кто? – не отступаю и бьюсь до последнего. - Комендант. - Поехали к коменданту! – настаиваю до последнего. - Ну, не знаю… Все будние дни проходят в таких бессмысленных и дотошных диалогах. Но все визави сбрасывают маски и быстро теряются в толпах прохожих. Подавляющее большинство людей избавилось от медицинских масок, почему-то натянули их либо на подбородки, либо на лбы. А социальную дистанцию воспринимают в качестве глупой неумелой и неуместной шутки. И только самые сознательные и околонаучные, да и то после горячих споров, в которых не рождается истина, все же соглашаются с неопровержимой данностью и научными выводами, но напасть какая! - не хотят мириться с очевидной реальностью. Что это, неужели пагубный массовый психоз? Как объяснить эту социальную аномалию? А тем временем статистика распространения вируса стремительно растет. В последние десять дней пугающая статистика предупреждает о расширении ареола распространения инфекции. Каждый день свыше 100 новых инфицированных! Однако, не статистика, не предупреждения ведущих специалистов молекулярной биологии, не исследования ученых с мировым именем, не пугающие масштабы распространения эпидемии в соседних России, Турции, Иране, не способны переубедить миллионы, которые не хотят верить в опасность нового вируса. Произошел общественный психологический надлом. И обнаружить причину возникновения столь странного и опасного с точки зрения здоровья нации общественно-психологического явления должно системное социологическое исследование. Речь идет об особом состоянии жизни людей, многих социальных групп и с трудом поддающейся вербальной артикуляции форме социально значимого переживания людей. Коронарежим поломал стереотипный жизненный уклад миллионов, обусловив крушение многих экономик. И люди стали бросать вызов невидимой напасти, люди начали мстить болезни, не осознавая, что мстят, в первую очередь самим себе. Это необычная экстенсиональная и экзистенциональная ответная реакция на внешнее воздействие порядка их жизни.