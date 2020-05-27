Экс-командующий КСИР стал новым главой парламента Ирана

Прежний руководитель Али Лариджани, бессменно возглавлявший законодательный орган в течение трех созывов с 2008 года, еще в конце 2019 года сообщил, что не будет бороться за депутатское кресло, а недавно рассказал о намерении преподавать в университете, передает РИА Новости.

Мохаммад-Багер Галибаф родился в 1961 году. После победы исламской революции в 1979 году и с началом ирано-иракской войны в 19-летнем возрасте был назначен командующим бригадой Имама Резы, спустя год – командующим дивизией Наср. После окончания войны руководил конструкторским бюро Хатам аль-Анбия, работающим под началом Корпуса стражей исламской революции (КСИР), командовал ВВС КСИР, а в период с 2000 по 2005 год был главой сил правопорядка Ирана.

Галибаф несколько раз баллотировался на президентских выборах: в 2005 году, когда победил Махмуд Ахмадинежад (его он сменил в том же году на должности мэра Тегерана, пробыв на ней до 2017 года); в 2013 году – победителем тогда стал Хасан Роухани; в 2017 году, когда он снял свою кандидатуру в пользу Ибрахима Раиси, который занял второе место по итогам голосования, уступив Роухани.