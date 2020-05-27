Трамп объявляет войну соцсетям

Как сообщает Дойче велле, подробности готовящегося документа пока неизвестны. Ранее Трамп пригрозил ввести регулирование соцсетей или даже закрыть их за "подавление консервативных мнений".

Уже сегодня президент США Дональд Трамп издаст специальный указ о социальных сетях, сообщила представитель Белого дома журналистам во время перелета в Вашингтон с мыса Канаверал во Флориде.

Пока неясно, на каких правовых основаниях возможно подобное регулирование соцсетей.

Конфликт главы Белого дома с Twitter возник из-за того, что 26 мая эта соцсеть, которой Трамп отдает предпочтение, впервые подвергла твит президента проверке. В этом твите Трамп утверждал, что голосование по почте якобы способствует подтасовке результатов. Twitter классифицировал это сообщение как вводящее в заблуждение. После этого президент обвинил Twitter во вмешательстве в предстоящие в ноябре президентские выборы в США.

Глава Facebook Марк Цукерберг назвал несоразмерной реакцию Трампа в конфликте с Twitter: "Реагировать на проверку введением цензуры – несоразмерная реакция администрация, которая испытывает обеспокоенность по поводу цензуры". "Я еще не понял, что задумала администрация. Однако в целом мне представляется неправильным, если правительство подвергает цензуре какую-либо платформу, поскольку оно обеспокоено цензурой", - добавил он.

Twitter отказался от комментариев по поводу намерений Трампа. Google пока не отреагировал на происходящее.