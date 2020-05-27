Состоялась церемония открытия третьего лечебного корпуса Главного клинического госпиталя Вооруженных Сил, в которой приняли участие министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства, сообщает пресс-служба военного ведомства Азербайджана.

Начальник Главного медицинского управления Минобороны генерал-майор Натиг Алиев рассказал о новом лечебном корпусе. Общая площадь корпуса, состоящего из трех этажей и подвала, составляет 4 000 квадратных метров. Здесь есть стоматологический, офтальмологический и манипуляционный кабинеты, кабинеты забора крови, дежурного врача, оксигенотерапии, реанимационное, дезинфекционное и стерилизационное отделения, а также другие служебные и административные помещения, лаборатория, столовая, котельная, прачечная и тренажерный зал, предназначенный для реабилитации пациентов.

В корпусе, оснащенном медицинским оборудованием производства ведущих стран мира, созданы все условия для лечения военнослужащих.