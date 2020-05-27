Помпео: «Соединенные Штаты рядом с Азербайджаном»

«На протяжении почти 30 лет США и Азербайджан поддерживают важные партнерские отношения. Мы занимаемся такими важными вопросами, как безопасность, энергетика и экономическое развитие, защита прав и основных свобод человека, работаем плечом к плечу для установления мира в Афганистане, ведем совместную деятельность по укреплению энергобезопасности Европы с реализацией проекта «Южный газовый коридор». Наши страны продолжают сотрудничать в решении ряда насущных проблем в мире», - говорится в поздравлении Помпео.

Госсекретарь отметил, что США как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ по-прежнему твердо привержена мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

«В этом году пандемия COVID-19 стала причиной появления новых вызовов, но уверен, что народ Азербайджана справится с ними с мужеством и решимостью. Соединенные Штаты рядом с Азербайджаном и поддерживают суверенитет и независимость страны», - сказал Помпео.