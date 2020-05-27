Бакинский порт использовал 54 контейнера на территории сухогрузного терминала для написания слова «AZƏRBAYCAN» в преддверии Дня Республики.

Высота каждой буквы выше 23 метров, ширина - около 7 метров. Дополнительные контейнеры были использованы для написания хештега #BizBirlikdəGüclüyük, который стал символом сплочения нашей нации перед угрозой пандемии COVID-19 и флага нашего государства, а также логотипа порта.

Напомним, что в рамках общенациональной компании #BizBirlikdəGüclüyük Бакинский порт оказал помощь 300 семьям в поселке Алят, где и находится порт.