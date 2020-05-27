Ученые выяснили, за какое время солнце убивает COVID-19
Солнечный свет способен разрушать вирус SARS-CoV-2, но все зависит от длительности воздействия солнечных лучей, географической широты и времени дня. К такому мнению пришли ученые из Национального центра анализа и противодействия биологической защите США, Об этом пишет ZMEScience.
В ходе эксперимента исследователи поместили образцы вируса на стальные пластинки под лампы, имитирующие естественное освещение. Выяснилось, что в условиях, напоминающих полдень на 40 градусе северной широты, 90% вируса теряет активность через 6,8 минуты в слюне и через 14,3 минуты в культивируемой среде, передает Korrespondent.net.
“При меньшей интенсивности света дезактивация также происходит, но медленнее”, - заявили авторы исследования.
На 40-й параллели находятся Испания, Португалия, Италия, Греция, Турция, Армения, Азербайджан, страны Средней Азии, Китай, Япония и южные штаты США.