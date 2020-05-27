Из-за запасов США нефть падает

На сегодняшних торгах нефть дешевеет на информации о более существенном, чем ожидалось, росте запасов в США и опасениях, что Россия может уменьшить снижение добычи в июле.

Как сообщает Интерфакс, стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $34,14 за баррель, это на $0,6 (1,73%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на $1,05 (3,2%) - до $31,76 за баррель.

Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на неделе, завершившейся 22 мая, увеличились на 8,7 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 6,9 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 3,4 млн баррелей.