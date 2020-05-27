Названы животные, подверженные риску коронавируса

Не менее 40 видов диких животных могут быть подвержены риску заражения коронавирусом от человека, передает РИА Новости.

Представитель России в конференциях ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова рассказала, что в их числе оказались зубатые киты: дельфины, белухи, косатки, нарвалы, а также тюлени.

В группу риска попали и человекообразные обезьяны, что подтолкнуло специалистов к усилению мер по охране африканских горилл.

Отмечается, что риск заражения от человека повышается в искусственных условиях обитания, к примеру, в океанариумах.

К таким выводам ученые пришли по итогам изучения структуры клеток животных, выделив у них чувствительные к вирусу рецепторы. При этом эксперты не исключают и обратной передачи вируса от этих животных человеку.