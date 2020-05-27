Коронавирус в Украине: 477 новых зараженных и 11 умерших за сутки

Количество случаев заражения коронавирусом в Украине за сутки выросло на 477, превысив отметку в 22 тысячи, умерли 11 человек, заявил сегодня министр здравоохранения страны Максим Степанов.

"За минувшие сутки заболело 477 человек, из них 32 ребенка и 104 медработника. Был госпитализирован 141 человек. Зафиксировано 11 летальных случаев. При этом выздоровели 444 человека. В целом за все время пандемии заболело 22 382 человека, из них 1627 детей и 4345 медработников", - сказал Степанов на брифинге.

По его словам, за время пандемии выздоровели 8439 человек, число летальных случаев составило 669. За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ровенской (74), Львовской (70) и Черновецкой (57) областях, в Киеве – 54.