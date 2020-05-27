Коронавирус в Украине: 477 новых зараженных и 11 умерших за сутки
Количество случаев заражения коронавирусом в Украине за сутки выросло на 477, превысив отметку в 22 тысячи, умерли 11 человек, заявил сегодня министр здравоохранения страны Максим Степанов.
Днем ранее суточный прирост на Украине составил 321, было зафиксировано 14 летальных случаев.
"За минувшие сутки заболело 477 человек, из них 32 ребенка и 104 медработника. Был госпитализирован 141 человек. Зафиксировано 11 летальных случаев. При этом выздоровели 444 человека. В целом за все время пандемии заболело 22 382 человека, из них 1627 детей и 4345 медработников", - сказал Степанов на брифинге.
По его словам, за время пандемии выздоровели 8439 человек, число летальных случаев составило 669. За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ровенской (74), Львовской (70) и Черновецкой (57) областях, в Киеве – 54.