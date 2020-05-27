Рекордное число смертей от коронавируса в Армении и 442 новых зараженных за сутки

Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении увеличилось до 8216. Об этом сегодня сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний страны.

Отмечается, что, по состоянию на 27 мая, в стране было 7774 подтвержденных случая инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 442 новых случая.

От осложнений коронавируса умерли 113 человек (плюс 15 за истекшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, скончавшихся по другим причинам - 44.

Согласно новым данным, на лечении находятся 4772 человек. В стране проведено в общей сложности 54931 тестов.