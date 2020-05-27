Греция отгородится от Турции стеной

Греция построит заградительные сооружения на турецкой границе у Эвроса. Об этом сказал министр гражданской защиты Михалис Хризохоидис в ходе поездки на северо-восточную границу страны.

"Этот забор будет построен для защиты интересов нашей страны", - сказал греческий министр, по словам которого, таким образом в Афинах надеются предупредить наплыв нелегальных мигрантов, которые могут снова пытаться попасть в ЕС через Турцию, передает Корреспондент.net.

При этом Хризохоидис отметил, что сейчас нет повода говорить об угрожающей ситуации на границе. "Сейчас нет никакой чрезвычайной ситуации, беспокоиться не о чем. Граница есть и будет в безопасности", - подчеркнул он.