Ученые нашли способ победить коронавирус окончательно

Специалисты из Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке нашли у перенесших COVID-19 антитела, которые могут защищать от повторного заражения. Это доказывает, что мир способен создать эффективные вакцины для победы над пандемией коронавируса. Статья специалистов опубликована в репозитории препринтов bioRxiv, пишет Лента.ру.

В исследовании приняли участие 149 человек, которые заразились SARS-CoV-2 и выздоровели. Они сдали плазму крови, содержащую антитела и вырабатывающие их иммунные В-клетки. Ее смешали с псевдовирусом SARS-CoV-2 — обезвреженным вирусом, у которого РНК заменена на нуклеиновые кислоты хозяина. Ученые проверили, насколько хорошо получившаяся смесь способна заражать культуру человеческих клеток.

У 33 процентов испытуемых нейтрализующая способность плазмы была ниже определяемых уровней. Скорее всего, организм этих людей справился с вирусом еще на первом этапе иммунного ответа, когда активируется врожденный иммунитет, до того, как началась выработка антител. Большинство образцов продемонстрировало слабую или умеренную нейтрализующую способность, однако у одного процента доноров она оказалась достаточно высокой.

Большое количество нейтрализующих антител в сыворотке позволяет исследователям выделять B-клетки, которые их производят, клонировать антитела из этих клеток и использовать для выработки сильной иммунной реакции у других людей. Ученые определили 40 антител, эффективно нейтрализующие вирус, и сосредоточились на трех, что делали это даже при низких концентрациях. К настоящему времени их клонировали и готовят к клиническому использованию.

Эффективные антитела связываются с тремя различными участками в белке-«шипе» (S-белке), играющим ключевую роль в проникновении вируса в клетки хозяина.