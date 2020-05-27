Икрам Нур для haqqin.az 11:58

Госсекретарь США Майк Помпео в среду заявил, что отменяет исключения из санкций Вашингтона против всех иранских ядерных проектов, имеющих отношение к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД).

«Сегодня я объявляю о конце исключений из санкций, затрагивающих все оставшиеся связанные с СВПД проекты в Иране - переоснащение реактора в Араке, поставки обогащенного урана для исследовательского реактора в Тегеране и экспорт Ираном отработанного и утилизированного топлива от исследовательского реактора», - говорится в заявлении Помпео. В заявлении госсекретаря также отмечается, что Вашингтон вводит санкции в отношении управляющего директора Организации по атомной энергии Ирана Амджада Сазгара и сотрудника организации Маджида Агхаи. Проще говоря, Соединенные Штаты отказались от своего решения отложить ввод некоторых санкций, которые позволяли бы российским, китайским и европейским компаниям продолжать работу на некоторых иранских ядерных объектах. Этим компаниям будет предоставлено 60 дней для того, чтобы окончательно свернуть свою деятельность на данных объектах, после чего – пошли прочь с иранского ядерного рынка. То есть, ударив по Тегерану, Вашингтон заодно задел и Китай, и Россию, уже подписавших и реализующих контракты стоимостью в три-четыре миллиарда с иранской стороной. Причем в связи с финансовыми трудностями Ирана под эти контракты Москвой и Пекином иранской стороне были выделены кредиты. Откровенно говоря, команда Белого дома, работающая над «иранским кейсом» США очень напоминает группу вивисекторов, занятых тем, что отрезает хвост персидского льва по кусочкам, чтобы психологически и физически не травмировать его разовой ампутацией под корень.

Конечно, есть в этом элемент садизма, но результат получается совершенно неожиданным: есть, к примеру некая условная корпорация, которая вдруг решила реализовать какой-то проект в Иране. И вдруг выясняется – тот шаг запрещен, за другой – можно и самому влететь на санкции, а с третьим – вообще непонятно, ходят слухи, что Вашингтон в скором времени и за него наказывать начнет. В результате покрутится эта корпорация, потыкается в поисках обходных маневров, оценит их стоимость – да и махнет на тему проекта в Иране рукой – не стоит, дескать, овчинка выделки, шерсти мало, а визгу будет столько, что и оглохнуть можно, и в черные списки попасть. Итогом этого становится изоляция иранской промышленности от всего, что называется новыми технологиями, а следовательно, все больше и больше отстает от мирового уровня. И для того, чтобы совсем уж не отстать – вынуждена все активнее и активнее расходовать свой бюджет, приобретая втридорога то, что в мире давно уже стоит копейки. А команда вивисекторов из Белого дома вновь склоняется над персидским львом: как, дескать, наш пациент? Дышит еще? Смотрите, да он не только дышит, у него в глазах и пески Сирии, и побережье Венесуэлы. Значит – вот здесь еще подрежем, здесь скальпелем пройдемся, здесь укоротим.

Мотивация решения, которое вчера озвучил Помпео, настаивающая на том, что Тегеран «бряцает ядерным оружием», расширяет масштабы «рискованной деятельности» и вообще «угрожает уничтожением Израилю» - особого значения не имеет. Не было бы этого – нашлись бы другие поводы. Поскольку США вводят санкции против Ирана не потому, что он кому-то там угрожает и чем-то там брякает, а потому что это Иран. Государство и режим, с которым Вашингтон на одном глобусе существовать откровенно не желает. И вот что интересно, чем дальше санкции – тем чаще они бьют по другим государствам, которыми Америка откровенно недовольна. То есть и здесь Вашингтон подошел предельно прагматично, используя меры против Ирана еще и как способ поощрения или же наказания. Ираку, например, продлен срок импорта иранской электроэнергии – там правильный премьер. А вот присутствие Пекина в Исламской республике необходимо подморозить, попутно – затруднить и без того достаточно скудное экономическое взаимодействие Тегерана с Москвой. Связано ли решение, о котором вчера объявил Помпео, с караваном иранских танкеров, прибывающим в Венесуэлу? Подозреваю, что связано, поскольку эта ситуация вполне вписывается в то, что Штаты называют «масштабной рискованной деятельностью» Ирана.