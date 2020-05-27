За последние сутки в России выявили 8 371 случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Это немного больше, чем накануне: тогда было 8338 — минимум со 2 мая.

Отмечается, что пятый день подряд прирост заболевших ниже 9 000. У 42,5% новых инфицированных не было клинических проявлений болезни.

Общее число выздоровевших в России достигло 150 993 человек. При этом общее число подтвержденных случаев выросло до 379 051.

За сутки скончались 174 пациента с подтвержденной пневмонией и коронавирусом. Это повторение максимума, который впервые был зафиксирован 26 мая. Общее число летальных случаев — 4142.